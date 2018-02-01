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Бросила годовалую дочь у няни: Узбекистанку разыскивают в Алматы

24 Февраля 2018 01:56 783
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Бросила годовалую дочь у няни: Узбекистанку разыскивают в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы мать годовалой девочки, пообещав забрать ребенка позже, оставила четыре месяца назад малыша на няню и пропала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на patrul.kz.

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По информации местной полиции, в детскую городскую клиническую больницу №2 поступила девочка 2017 года рождения.

По словам стражей порядка, в полицию обратилась женщина, являющаяся няней брошенного родителями ребенка. Женщина рассказала, что в октябре 2017 года мать девочки сообщила о том, что ей надо ненадолго уехать. Поэтому женщина попросила няню посидеть с ее малышом, при этом уверяя, что будет оплачивать ее работу. Однако с тех пор и по сегодняшний день мать так и не появлялась.

На руках у няни имелось свидетельство о рождении ребенка. В документе было прописано, что девочка родилась в Таразе. Также были указаны данные родителей малышки. Мать - уроженка Узбекистана.

Врачи детской больницы провели необходимые обследования, девочка абсолютно здорова. 

Людей, узнавших малышку либо знающих какую-либо информацию о пропавшей матери, полиция просит обращаться по телефону: 2 76 58 00, «102».

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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