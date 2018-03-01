БРК планирует инвестировать в несырьевую экономику 405 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банк развития Казахстана обеспечил себе чистую прибыль в 2017 году в сумме 4,8 млрд тенге. Об этом сегодня сообщил председатель правления банка Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«БРК завершил 2017 год с положительным финансовым результатом - консолидированная чистая прибыль составила 4,8 млрд тенге. Активы банка за отчетный период в сравнении с 2016 годом увеличились на 5% - до 2,5 трлн тенге. В течение 2017 года банком было привлечено 406 млрд тенге при погашении обязательств на сумму 345,3 млрд тенге», - пояснил он, выступая на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.





По итогам минувшего года портфель займов БРК, выданных клиентам, увеличился на 7,3% по сравнению с 2016 годом - до 1 трлн 493 млрд тенге. Объем кредитного портфеля БРК составил 1 трлн 561 млрд тенге. Отраслевая структура кредитного портфеля (за вычетом провизий) по итогам 2017 года на 85% представлена проектами в обрабатывающей промышленности. При этом основную долю кредитного портфеля занимают проекты в нефтепереработке (36,6%) и металлургической промышленности (31,9%).

Между тем, БРК планирует профинансировать в 2018 году проекты, связанные с развитием несырьевой экономики страны (обрабатывающая промышленность и производственная инфраструктура) на сумму 405 млрд тенге. При этом банк намерен повышать долю негосударственных источников в общей структуре заимствования, которая по итогам текущего года, согласно планам БРК, должна составить не менее 55%.

«В 2017 году на каждый тенге из средств республиканского бюджета Казахстана банком было привлечено 2,22 тенге заимствований на рыночных условиях. Из 406 млрд тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных источников, только 31,1% пришлось на бюджетные средства. Остальной объем ликвидности был привлечен банком на рынках», - отметил Болат Жамишев.

АО «БРК» - это национальный институт развития, который создан в 2001 году. Он занимается финансированием только крупных инвестиционных несырьевых и инфраструктурных проектов, чтобы не конкурировать с банками второго уровня.