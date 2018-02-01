Британец в Актобе: в казахстанском архиве я узнал о своих корнях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Новые подробности о депортации своей прабабушки Юзефы Буйдо узнал житель Великобританции Майкл Сагатис в ходе своего пребывания в Актобе. В областном архиве были найдены документы польской делегатуры, которая распределяла гуманитарную помощь польским ссыльным в 1941-1943 годах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в 1940 году Юзефа Буйдо была депортирована из восточной Польши в Казахстан. Ее правнук узнал об истории депортации случайно, найдя у родственницы пачку писем Юзефы Буйдо из Казахстана. В своих письмах пожилая женщина жаловалась на тяжелые условия жизни в ссылке.

М.Сагатис прибыл в Актобе в декабре 2017 года.

«По приезду в Актобе я получил большую поддержку от польского национального этнокультурного объединения «Святло». На днях член этого объединения, а также преподаватель университета им.К.Жубанова Надежда Степаненко помогла найти в областном архиве документы польской делегатуры, которая в 1941-1943 годах оказывала гуманитарную помощь ссыльным полякам.

В документах я нашел имя Юзефы Буйдо, которая не умерла в 1941 году, как я предполагал, потому что письма в Польшу от нее перестали поступать. Она жила еще до 1943 года, так как принимала гуманитарную помощь через польскую делегатуру от Красного креста и расписывалась в таблице о получении продуктов. В качестве помощи на Рождество она получила половину куска мыла, 16 граммов кофе, пару носков, шарф, джемпер и белье. В этих списках еще около 50 ссыльных поляков», - говорит М.Сагатис.















Большим открытием для британца стал документ, где указывались факты о личной жизни Юзефы Буйдо, оказалось, что ее муж Константин был русским.

«В одном из документов было написано, что муж Юзефы русский. Я думаю, что я недаром преодолел 5 тысяч километров из Великобритании в Казахстан, чтобы узнать, что во мне течет также и русская кровь!» - отмечает М.Сагатис, который до этого думал, что он имеет ирландские, польские и литовские корни.

В актюбинском архиве также удалось выяснить, что в 1941 году Юзефу вместе с другими поляками вывезли из Актюбинска в артель имени Кирова в поселок Шибаевка Алгинского района. Здесь она получала гуманитарную помощь от польской делегатуры до 1943 года.





Майкл побывал в этом поселке, нашел старое польское захоронение, однако из-за сугробов не удалось выяснить имена захороненных. Для дальнейшего исследования вопроса о захоронении прабабушки он планирует приехать в Актобе нынешней весной.





В архиве также нашлись письма-почтовые карточки из Польши в Актюбинск, которые присылались от родственников. Многие из них на польском языке.

Житель Великобритании думает, что дальнейшее исследование судеб поляков, которые находятся в списках ссыльных, также имеет большое значение для родственников, которые возможно живут в Польше или Европе, а также для раскрытия темы депортации поляков в Казахстан.

Мужчина верит, что если горе члена семьи останется безутешным, семейная травма или карма может продолжиться из поколения в поколение.

«Возродив память о забытых членах семьи, кто пострадал от несправедливости в прошлом, отдавая им дань уважения, наши семьи в настоящем и в будущих поколениях будут испытывать облегчение и смогут избавиться от семейной травмы», - говорит Майкл.





Исследования М.Сагатиса позволили ему воссоздать личность прабабушки и узнать о последних годах ее жизни, воссоединив Юзефу со своей семьей. Это было ее предсмертным желанием.

В этом году М.Сагатис планирует организовать выставку писем Юзефы Буйдо в Москве. Он надеется адаптировать эту историю к театральной постановке и создать сценарий к документальному фильму.

«Сейчас я думаю над сценарием, чтобы изменить эту историю во что-то, что действительно будет интересно широкой аудитории, чтобы заинтересовать и способствовать другим исследованиям подобных семейных историй. Люди должны понимать, что их прошлое создает их настоящее и формирует будущее», - говорит Майкл.

Также мужчина планирует написать книгу о судьбе Юзефы Буйдо, в которой особое место будет выделено городу Актобе. Майклу было бы интересно узнать другие подобные истории и он приветствует любую поддержку в дальнейшей публикации его исследования или адаптации истории к театральной постановке или экранизации.