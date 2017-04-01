Британcкий боксер пообещал преподать урок Жакиянову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Пол Батлер (23-1, 12 КО) поделился мнением о своем возможном сопернике - казахстанце Жанате Жакиянове (27-1, 18 КО), сообщает Sports.kz.

- Жанат - хороший парень. Он сильный, но еще сырой. Впрочем, стоит отдать ему должное за тяжелый бой с Роши Уорреном в США, но он прошел через это. Он победил сердцем и мужеством. Я никогда не спарринговал с ним, но знаю парней, которые спарринговали. В плане боксерских навыков он не самый лучший, так что я преподам ему урок! - заявил Батлер в интервью Worldboxingnews.net.

Свой следующий бой Батлер проведет 8 апреля в Манчестере. Его соперником станет аргентинец Карлос Рубен Дарио Руис (21-9, 10 КО). Ожидается, что затем Пол встретится либо с Жакияновым, либо со своим соотечественником Джейми Макдоннеллом (29-2-1, 13 КО).



По информации сайта Boxrec.com, титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии Международной боксерской организации (IBO), который Жанат Жакиянов выиграл в поединке с Роуши Уорреном, на данный момент является вакантным. Поясняется, что титул «освободился» по причине того, что Жакиянов не заплатил положенный организацией взнос.



