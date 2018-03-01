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Бренд центральноазиатской кухни предлагает продвигать Казахстан

16 Марта 2018 12:13 314
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Бренд центральноазиатской кухни предлагает продвигать Казахстан

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан предлагает соседним странам продвигать под одним брендом центральноазиатскую кухню, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Первым партнером может стать Узбекистан, представители этой страны приехали в Астану на туристский форум двух стран.

«Мы предлагаем узбекским коллегам вместе продвигать под одним брендом нашу разнообразную кухню. Давайте мы дадим всему миру за одним дастарханом попробовать и казахский бешбармак, и узбекский плов, и уйгурский лагман, и другие блюда народов Центральной Азии. В мире уже существуют подобные аналоги. К примеру, мы говорим, есть итальянская кухня, французская кухня, но есть и европейская кухня, кавказская кухня, в которую входят азербайджанская, грузинская, армянская кухни. У нас уже полноценно сформировалась кухня братских народов, мы ее можем назвать центрально-азиатская», - выступил с инициативой председатель правления нацкомпании «Kazakh Tourism» Рашид Кузембаев.

По его мнению, странам остаётся только трансформировать центральноазиатскую кухню в популярный турпродукт. Для этого, в первую очередь, Казахстан предлагает поочередно проводить фестиваль центрально-азиатской кухни с участием всех стран.

«Как инициатор мы можем провести первый такой фестиваль в Шымкенте, где для этого есть все ресурсы и есть большой потенциал», - добавил Р. Кузембаев.

По данным нацкомпании, согласно исследованиям Всемирной туристской организации, в последние несколько лет спрос на гастрономические туры резко возрос и составляет около 30% от мирового туризма. Перед планированием поездки 79% туристов предварительно изучают календарь кулинарных событий и особенности кухни различных стран.

Фото: kazah.info

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Ключевые слова: Узбекистан, Туризм,
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Автор:

Анеля Касымова

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