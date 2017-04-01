Браконьеров с тушками ондатры задержали в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с более 60 тушками ондатры задержали в Алматинской области.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской, области уголовное преследование грозит двум жителям села Карой Илийского района, промышлявших незаконной добычей ондатры на территории соседнего Балхашского района.

Подозреваемые в браконьерстве сельчане задержаны полицейскими Балхашского РОВД, осуществлявших рейд совместно с работниками природоохранных ведомств в местности Мусай.

Как выяснилось, у задержанных браконьеров обнаружено и изъято 64 тушки ондатры и несколько капканов. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 726 тысяч тенге

«При досмотре задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов, дающим право на отлов ондатры и заготовку пушнины. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.337 УК РК «Незаконная охота» - пояснили в пресс-службе областной полиции.