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Бой Головкин - «Канело» претендует на звание «Поединок года»
25 Декабря 2017 09:19 569
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Британское издание Boxing News (выпускается с 1909 года) обнародовало претендентов на победу в номинации «Лучший бой-2017», сообщает Sports.kz.
Среди номинантов - бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, завершившийся вничью 16 сентября. Также в голосовании представлены следующие поединки: Джеймс Дигейл - Баду Джек, Срисакет Сор Рунгвисаи - Роман Гонсалес, Доминик Бризил - Изуагбе Угонох, Лиам Смит - Лиам Уильямс, Джош Лизер - Гленн Фут, Дэррил Уильямс - Джамэйн Смайл, Конор Бенн - Седрик Пейно, Энтони Джошуа - Владимир Кличко.
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