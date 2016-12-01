Бой Головкин - Брук - в числе лучших в 2016 году по версии Sky Sports

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Sky Sports объявил о голосовании за звание «Лучшего боя года», который транслировался британским телеканалом, сообщает Sports.kz.

В список претендентов попал и бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком.

Также на голосовании представлены ещё четыре поединка:

Дерек Чисора - Диллиан Уайт

Энтони Кролла - Исмаэль Барросо

Сергей Ковалёв - Андре Уорд

Тони Белью - Илунга Макабу.



Напомним, бой Головкин - Брук транслировался на Sky Sports в системе платных (pay-per-view) трансляций. Ранее телеканал сообщал, что в Великобритании продажи показа этого боя составили 500 тысяч PPV.