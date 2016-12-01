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Бой Головкин - Брук - в числе лучших в 2016 году по версии Sky Sports

Бой Головкин - Брук - в числе лучших в 2016 году по версии Sky Sports
27 Декабря 2016 21:47 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Sky Sports объявил о голосовании за звание «Лучшего боя года», который транслировался британским телеканалом, сообщает Sports.kz.

В список претендентов попал и бой Геннадия Головкина с Келлом Бруком. 

Также на голосовании представлены ещё четыре поединка:
Дерек Чисора - Диллиан Уайт
Энтони Кролла - Исмаэль Барросо
Сергей Ковалёв - Андре Уорд
Тони Белью - Илунга Макабу.

Напомним, бой Головкин - Брук транслировался на Sky Sports в системе платных (pay-per-view) трансляций. Ранее телеканал сообщал, что в Великобритании продажи показа этого боя составили 500 тысяч PPV.  

 

Ключевые слова: Спорт,
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