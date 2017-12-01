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Бой Головкин - Альварес претендует на звание «Лучшего боя года» по версии The Ring

24 Декабря 2017 14:32 499
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Бой Головкин - Альварес претендует на звание «Лучшего боя года» по версии The Ring

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журнал The Ring назвал лучшие, по версии издания, бои 2017 года, сообщает Sports.kz.

Возглавляет список финалистов в этой номинации поединок Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе. Напомним, он завершился спорной ничьей - многие люди из мира бокса убеждены, что победил GGG.

«Многие фанаты топали в знак протеста, но бой получился чертовски хорошим. «Канело» остро начал - его боковые движения и контрпанчи были отличными. Головкин, похоже, справился с таким стилем и выиграл подряд несколько раундов. Но «Канело» хорошо защищался, и была провозглашена ничья. Качество выступления в этом чемпионском бою было высочайшего калибра», - пишет The Ring.

Также на звание «Лучший бой года» претендуют следующие бои: Энтони Джошуа - Владимир Кличко, Висаксил Вангек - Роман Гонсалес, Мигель Берчельт - Франсиско Варгас и Мигель Роман - Орландо Салидо. 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
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