АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ботанический сад реконструируют и сделают национальным достоянием Казахстана. Об этом стало известно на международной научной конференции «Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный Ботанический сад с 1995 года находится в структуре Института ботаники и фитоинтродукции Министерства образования и науки РК. В 1967 году ему присвоен статус научно-исследовательского учреждения. В 2006 году Ботанический сад был внесен перечень «Особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан» (ООПТ). Однако, по словам генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции Комитета науки МОН РК Гульнары Ситпаевой, в настоящее время идет процедура по присвоению Ботаническому саду статуса национального достояния РК.





«Надеемся, что в скором времени Ботанический сад получит статус национального достояния РК, и наш гербарий, который имеет международный индекс «ААА», также будет причислен к национальному достоянию. Статус обеспечивает сохранность ботанических коллекций, территории для будущих поколений, чтобы Ботанический сад был неизменен, существовал для людей, нас всех», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» Гульмира Ситпаева.

Участник конференции из Белоруссии - ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального Ботанического сада Национальной Академии наук Беларуси Игорь Гаранович рассказал, что сад, расположенный в Минске, уже имеет статус национального достояния Беларуси.





«Минский и Алматинский Ботанические сады - ровесники, оба заложены в 1932 году. И территории схожи, у нас 100 га, у вас - 103,6 га. Различие только в видах и количестве растений. В нашем саду мы ведем не только научную и просветительскую деятельность, но и проводим коммерческие мероприятия - концерты, праздники с детьми, отдельно идет экскурсионная работа. Мы являемся памятником природы, ландшафтной архитектуры и национальным достоянием. Это охранные статусы, уберегающие от изъятия территории для города, позволяют получать финансирование из бюджета по специальной статье расходов на содержание сада», - отмечает Игорь Гаранович.

За 85 лет существования алматинский Главный ботанический сад пережил два генеральных плана развития, реализованных еще в советское время. Сейчас особо охраняемую территорию ожидает грандиозная реконструкция.





«Со стороны МОН значительно увеличено финансирование на инфраструктуру, в рамках которой мы сейчас полностью заменяем ограждения коллекционных фондов, будет установлено видеонаблюдение, начинаются работы по ремонту теплиц. МОН в этом году выделил 112 млн тенге как базовое финансирование. Заключен четырехсторонний меморандум между Институтом, МОН, акиматом Алматы и Фондом развития сада»,- говорит Гульмира Ситпаева.

Фонд развития сада появился два года назад. Здесь разработали концепцию реконструкции. Участникам конференции показали, как будет выглядеть Ботанический сад в скором времени.

«Цель - поднять уровень сада на уровень мировых. Разработали концепцию, привлекли специалистов из Канады и Сингапура. Приезжал доктор Найджел, около 30 лет работавший в Лондоне и Сингапуре. Иностранных специалистов удивила красота и уникальность всего, что расположено на всех 103,6 га сада. Наша задача - сохранить все, и сделать красивее и удобнее для посетителей, привнести культурные программы. В проекте есть зона «Музей под открытым небом», поставим красивые скульптуры, чтобы люди изучали растительный мир. Уже начато облагораживание тропинок, планируется сделать входную группу, построить кафе, которое не будет мешать работе научных сотрудников, нарушать растительную жизнь Ботанического сада, а будет привлекать сюда людей прийти, насладиться природой, проводить здесь время с семьей, детьми. Фонд также занимается привлечением спонсоров, неравнодушных к судьбе сада», - сказала представитель Фонда Арна Акимбаева в своем выступлении.





Доступность особо охраняемой территории всегда имеет две стороны медали. С одной стороны горожане получат облагороженное место отдыха, с другой - необходимо минимизировать риски для уникальных растений от увеличения посетителей.

«Все работы в Ботаническом саду ведутся и будут вестись с соблюдением законодательства РК «Об особо охраняемых территориях», чтобы сохранить функции, зоны, которые полагаются по закону - общественную, научную, экспозиционную, производственно-хозяйственную. Тем не менее, общественная зона увеличится с 16 до 25 га, что позволит людям иметь больше площадок в саду для активностей. Предполагается возведение нового визит-центра, моста на деревьях, установление wi-fi и электронного экскурсовода. То есть, каждая зона продолжит выполнять свою функцию, мы не собираемся превращать сад в обычный парк. Я верю и надеюсь на культуру горожан, думаю, они не позволят себе сорить там, где для них создадут условия», - объяснила ситуацию Гульмира Ситпаева.

Белорусский опыт показывает, что Ботанический сад может успешно совмещать несколько функций.

«Сейчас у нас сотни тысяч экскурсантов. Раньше считалось, что можно было пройтись босиком, теперь не получается. Не одну пятилетку идет реконструкция. Реализуется программа благоустройства, аллеи основные замостили плиткой, строим оранжерею, где можно показывать растения. Здания, лаборатории реконструируют. Как я говорил, проводим мероприятия на своей территории. В то же время строят оранжереи, открыли недавно корпус микроклонального размножения, благодаря которому сад будет производить с одного растения без семян до тысячи экземпляров, которые можно продавать другим научным учреждениям», - говорит гость из Беларуси Игорь Гаранович.

Напомним, ранее стало известно в целом о планах реконструкции главного Ботанического сада и о том, оставят ли забор, ограждающий сад.