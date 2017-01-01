Погода
Астана -19 °С
Алматы -13 °С
Курс валют
USD 332.68
EUR 355.17
RUB 5.62
CNY 48.53

Ботанический сад площадью в 100 га откроют в Астане

Ботанический сад площадью в 100 га откроют в Астане
18 Января 2017 08:26 283

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство Ботанического сада, начатое в 2016 году, будет завершено до конца 2017 года.

Как сообщает astana.gov.kz, в Ботаническом саду будут осуществляться научные разработки, проводиться познавательные, учебно-просветительские, развлекательные, экологические и природоохранные мероприятия.

Здесь будут созданы экспозиции пищевых, технических, лекарственных, декоративных растений, это деревья, кустарники, лианы, травянистые растения, мох, лишайники.

Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год. Располагаться сад будет на площади 100 га в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улиц № 24 и № 26.

Ключевые слова: Акимат, КАЗМЕДИА, Астана, Экология,
По теме
Загрузка...
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив