Ботанический сад площадью в 100 га откроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство Ботанического сада, начатое в 2016 году, будет завершено до конца 2017 года.

Как сообщает astana.gov.kz, в Ботаническом саду будут осуществляться научные разработки, проводиться познавательные, учебно-просветительские, развлекательные, экологические и природоохранные мероприятия.

Здесь будут созданы экспозиции пищевых, технических, лекарственных, декоративных растений, это деревья, кустарники, лианы, травянистые растения, мох, лишайники.

Жители и гости столицы смогут посещать Ботанический сад круглый год. Располагаться сад будет на площади 100 га в границах проспекта Кабанбай батыра, улицы Туркестан, улиц № 24 и № 26.