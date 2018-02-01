Борец Жадраев выиграл «серебро» ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев выиграл серебряную медаль в весе до 72 кг на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».

В решающей схватке Демеу со счетом 6:8 уступил местному борцу Акжолу Махмудову. Наш палуан вел со счетом 4:0, но, еще до перерыва хозяин ковра набрал семь баллов подряд. Во второй половине матча Махмудов удержал победу.

Для Жадраева это вторая медаль ЧА, ранее он был бронзовым призером на первенстве континенте в 2015 году.

Ранее «золото» ЧА-2018 сборной РК принес Алмат Кебиспаев.

Впереди еще финальная схватка в категории до 81 кг, в которой нашему борцу Асхату Дильмухамедову будет противостоять кыргыз Атабек Азизбеков.



Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.



Фото с официального сайта Объединенного мира борьбы.