Борец Санаев принес Казахстану второе «золото» на ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев (61 кг) выиграл золотую медаль чемпионата Азии-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В решающей схватке наш борец со счетом 6:2 победил японца Казую Коянаги.

Для казахстанских «вольников» это вторая награда высшей пробы ЧА-2018, вчера лучшим в своем весе стал Даулет Ниязбеков.