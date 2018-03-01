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Борец Санаев принес Казахстану второе «золото» на ЧА-2018

4 Марта 2018 20:37 342
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Борец Санаев принес Казахстану второе «золото» на ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев (61 кг) выиграл золотую медаль чемпионата Азии-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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В решающей схватке наш борец со счетом 6:2 победил японца Казую Коянаги.

Для казахстанских «вольников» это вторая награда высшей пробы ЧА-2018, вчера лучшим в своем весе стал Даулет Ниязбеков.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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