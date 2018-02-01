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Борец Кебиспаев стал двукратным чемпионом Азии

28 Февраля 2018 19:31 379
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Борец Кебиспаев стал двукратным чемпионом Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев выиграл золотую медаль в весе до 67 кг на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».

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В решающей схватке Алмат со счетом 5:1 победил японца Сушику Шимоямаду. Ведя по очкам, казахстанец еще до перерыва набрал четыре очка подряд двумя эффектными приемами.

Для Кебиспаева это вторая золотая медаль ЧА, ранее он был лучшим на континенте в 2011 году. Кроме того, наш палуан выступал в финалах турнира в 2009 и 2017 годах.

Впереди еще две финальные схватки ЧА-2018, в которых выступят Демеу Жадраев и Асхат Дильмухамедов.

Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.

Фото: «SPORTINFORM»

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Ключевые слова: Спорт,
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