Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

Борец Искаков стал бронзовым призером ЧА-2018

28 Февраля 2018 20:48 297
Поделиться:
Борец Искаков стал бронзовым призером ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Ерулан Искаков (вес до 97 кг) выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».

Новости по теме

Борец Дильмухамедов выиграл чемпионат Азии-2018
Борец Жадраев выиграл «серебро» ЧА-2018 Борец Кебиспаев стал двукратным чемпионом Азии

В матче за третье место Искаков со счетом 6:0 одолел иракца Али Аль Кааби.

Для Ерулана Искакова это уже четвертая медаль ЧА, они был и чемпионом Азии в 2014 году.

Сегодня Алмат Кебиспаев, а также Асхат Дильмухамедов стали чемпионами Азии, Демеу Жадраев выиграл «серебро».

Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив