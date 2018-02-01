Борец Искаков стал бронзовым призером ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Ерулан Искаков (вес до 97 кг) выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».

В матче за третье место Искаков со счетом 6:0 одолел иракца Али Аль Кааби.

Для Ерулана Искакова это уже четвертая медаль ЧА, они был и чемпионом Азии в 2014 году.

Сегодня Алмат Кебиспаев, а также Асхат Дильмухамедов стали чемпионами Азии, Демеу Жадраев выиграл «серебро».

Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.