Борец Дильмухамедов выиграл чемпионат Азии-2018
28 Февраля 2018 20:21 329
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Асхат Дильмухамедов выиграл золотую медаль в весе до 82 кг на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».
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В решающей схватке Асхат со счетом 5:2 победил местного борца Атабека Азизбекова. Уступая с результатом 1:2, наш палуан на последней минуте встречи выжал максимум в борьбе в партере и набрал четыре балла кряду.
Для Дильмухамедова это третья медаль ЧА, ранее он был бронзовым призером на первенствах континента в 2011 и 2016 годах.
Первое «золото» ЧА-2018 сборной РК принес Алмат Кебиспаев. Выступающий в весе до 72 кг Демеу Жадраев стал серебряным призером.
Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.
Фото: sport.inform.kz
Ключевые слова: Спорт,
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