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Борец Дильмухамедов выиграл чемпионат Азии-2018

28 Февраля 2018 20:21 329
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Борец Дильмухамедов выиграл чемпионат Азии-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Асхат Дильмухамедов выиграл золотую медаль в весе до 82 кг на чемпионате Азии в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИА «SPORTINFORM».

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В решающей схватке Асхат со счетом 5:2 победил местного борца Атабека Азизбекова. Уступая с результатом 1:2, наш палуан на последней минуте встречи выжал максимум в борьбе в партере и набрал четыре балла кряду.

Для Дильмухамедова это третья медаль ЧА, ранее он был бронзовым призером на первенствах континента в 2011 и 2016 годах.

Первое «золото» ЧА-2018 сборной РК принес Алмат Кебиспаев. Выступающий в весе до 72 кг Демеу Жадраев стал серебряным призером.

Вчера казахстанские «греки» выиграли три бронзовые награды.

Фото: sport.inform.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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