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Борец Давлумбаев стал серебряным призером ЧА-2018

4 Марта 2018 21:38 262
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Борец Давлумбаев стал серебряным призером ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Адилет Давлумбаев (92 кг) стал обладателем серебряной медали чемпионата Азии-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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В финале наш борец со счетом 2:5 уступил иранцу Мохаммаджаваду Ибрахимизивлаеи.

Ранее чемпионский титул в своем весе выиграл Нурислам Санаев, обладателями бронзовых медалей стали Данияр Кайсанов и Азамат Даулетбеков.

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Ключевые слова: Спорт,
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