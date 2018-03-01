Борец Давлумбаев стал серебряным призером ЧА-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец вольного стиля Адилет Давлумбаев (92 кг) стал обладателем серебряной медали чемпионата Азии-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

В финале наш борец со счетом 2:5 уступил иранцу Мохаммаджаваду Ибрахимизивлаеи.

Ранее чемпионский титул в своем весе выиграл Нурислам Санаев, обладателями бронзовых медалей стали Данияр Кайсанов и Азамат Даулетбеков.