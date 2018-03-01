Борец Даулет Ниязбеков стал трехкратным чемпионом Азии
3 Марта 2018 19:30 440
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Даулет Ниязбеков (65 кг) принес Казахстану первую золотую медаль в вольной борьбе чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».
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В решающей схватке наш борец досрочно - со счетом 11:0 - одолел японца Даичи Такатани.
Во второй половине схватки наш соотечественник в борьбе в партере «расскатал» соперника.
Для Даулета это третья награда высшей пробы ЧА, он был лучшим в 2015 и 2016 годах.
Ключевые слова: Спорт,
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