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Борец Даулет Ниязбеков стал трехкратным чемпионом Азии

3 Марта 2018 19:30 440
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Борец Даулет Ниязбеков стал трехкратным чемпионом Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Даулет Ниязбеков (65 кг) принес Казахстану первую золотую медаль в вольной борьбе чемпионата Азии-2018 в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает СИA «SPORTINFORM».

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В решающей схватке наш борец досрочно - со счетом 11:0 - одолел японца Даичи Такатани.

Во второй половине схватки наш соотечественник в борьбе в партере «расскатал» соперника.

Для Даулета это третья награда высшей пробы ЧА, он был лучшим в 2015 и 2016 годах.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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