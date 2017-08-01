Болельщиков ФК «Астана» призвали поддержать игроков после поражения в Лиге чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор и глава попечительского совета Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» Дархан Калетаев прокомментировал выступлении ФК в первом матче раунда плей-офф самого престижного клубного футбольного турнира Старого Света, передает медиа-портала сaravan.kz.

«Бой проигран, но сражение нет. Клуб из столицы Казахстана уже доказал, что является достойным представителем нашей страны в Еврокубках. Даже если после этого поражения по итогам двухматчевого противостояния «астанчане» не смогут попасть в групповой этап Лиги чемпионов, казахстанская команда уже обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы. И это тоже - весомое достижение. Поэтому я призываю наших болельщиков поддержать ФК «Астана», а тренерский штаб после этого поражения сделает соответствующие выводы и настроит своих подопечных на борьбу в ответной встрече против шотландского «Селтика», - сказал он.

Напомним, накануне в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов столичный клуб в Глазго проиграл местному «Селтику» со счетом 0:5. Ответная игра состоится в столице Казахстана 22 августа.