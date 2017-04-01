Болельщики Сондерса обратились к Головкину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители этнической группы «ирландские путешественники», которых также называют ирландскими цыганами, записали видеообращение к чемпиону мира WBA/WBC/IBF/IBO в среднем весе Геннадию Головкину, сообщает Sports.kz.

В своем обращении почитатели таланта своего соотечественника Билли Джо Сондерса призывают Геннадия подписать контракт на бой с ним.

«Triple G, Геннадий Головкин. Мы уважаем тебя, потому что ты большой человек. Но также у нас есть друг Билли Джо Сондерс, большими фанатами которого мы также являемся. Если ты потерял свою ручку, у нас есть другая, мы можем тебе ее выслать. Подпиши контракт и устрой поединок. Ты - хороший парень, но мы думаем, что ты слегка напуган», - говорит один из участников видео.



«Ты говорил, что готов драться с кем угодно. Все, что тебе нужно - связаться со своим менеджером. Выйди на ринг и сразись с «цыганским воином». Если тебе нужен этот титул - иди и возьми его. Но мне кажется, что ты этого не сделаешь. Можно натренировать тело, но нельзя натренировать отвагу. Билли Джо слишком отважен для тебя, GGG», - добавляет его товарищ.



Также «трэвелерс» напомнили казахстанцу о его возрасте, заметив, что «этот бой может разрушить твою карьеру».



