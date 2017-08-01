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Более тысячи роботов устроили зажигательные танцы

Более тысячи роботов устроили зажигательные танцы
19 Августа 2017 11:13 162

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1069 роботов Dobi от WL Tech были задействованы для самого массового танца среди разумных машин, пишет БЕЛТА.


Это произошло в китайском Гуанчжоу. Достижение оценили по достоинству, им удалось побить предыдущий мировой рекорд, и это было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннеса.

Роботам удалось достичь идеальной синхронности, над которой людям нужно работать и работать. Несмотря на то, что управление осуществлялось через единый центр, несколько танцоров упали во время исполнения номера.

Помимо танцевальных способностей Dobi также неплохо поют, демонстрируют приемы кунг-фу и боксируют. 

Ключевые слова: СМИ,
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