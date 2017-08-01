Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Костанайский городской суд вынес решение, которым частично удовлетворил иск о возмещении морального и материального вреда, передает портал Аlau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.





13 апреля 2016 года в Костанае произошло ДТП. Около 20.00 часов водитель автомобиля марки «Фольксваген», двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в безопасности маневра. Он выехал на главную дорогу и совершил столкновение с мотоциклом. В результате чего мотоциклисту причинен тяжкий вред здоровью.





«Вина водителя легкового авто была полностью доказана материалами уголовного дела. Для защиты своих прав и законных интересов мотоциклист обратился в суд в гражданском порядке. Суд, изучив материалы дела, решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму морального и материального ущерба причиненного в результате ДТП, в размере 1 047 928 тенге», - сообщается на сайте суда.





Решение суда в законную силу не вступило.