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Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае

Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае
16 Августа 2017 11:34 206

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Костанайский городской суд вынес решение, которым частично удовлетворил иск о возмещении морального и материального вреда, передает портал Аlau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда. 


Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае 
13 апреля 2016 года в Костанае произошло ДТП. Около 20.00 часов водитель автомобиля марки «Фольксваген», двигаясь по второстепенной дороге, не убедился в безопасности маневра. Он выехал на главную дорогу и совершил столкновение с мотоциклом. В результате чего мотоциклисту причинен тяжкий вред здоровью.

Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае 

«Вина водителя легкового авто была полностью доказана материалами уголовного дела. Для защиты своих прав и законных интересов мотоциклист обратился в суд в гражданском порядке. Суд, изучив материалы дела, решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму морального и материального ущерба причиненного в результате ДТП, в размере 1 047 928 тенге», - сообщается на сайте суда.

Более миллиона тенге отсудил мотоциклист у виновника ДТП в Костанае 

Решение суда в законную силу не вступило.

 

Ключевые слова: Костанайская область, Суды,
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