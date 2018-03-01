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Более миллиона тенге отобрали разбойники у водителя грузовика в ЮКО

1 Марта 2018 11:52 739
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Более миллиона тенге отобрали разбойники у водителя грузовика в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть ОП Сарыагашского РУВД поступило сообщение о том, что на трассе Сарыагаш-Шардара совершено разбойное нападение на автомашину одной из фирм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

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«Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные лица в масках остановили грузовую автомашину. Угрожая водителю и пассажирам оружием, они забрали более миллиона тенге. Ранили одного из потерпевших, жителя Сарыагашского района. Его с огнестрельным ранением доставили в районную больницу», - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых, местные жители в возрасте 25 лет. Третьего соучастника разбойного нападения полицейские объявили в розыск. По данному факту проведено досудебное расследование. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия,
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