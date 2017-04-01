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Более 80 туш сайгаков нашли в Западно-Казахстанской области

Более 80 туш сайгаков нашли в Западно-Казахстанской области
11 Апреля 2017 14:06 479

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Борсинском сельском округе Жанибекского района Западно-Казахстанской области найдены туши 83 сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областной инспекции Комитета по лесному хозяйству и животному миру Министерства сельского хозяйства РК Кайрат Кадешев, сотрудниками Уральского филиала производственного объединения «Охотзоопром» установлено, что сайгаки погибли не от болезни, а во время весеннего половодья. Все самки обнаружены в реке Ащыозек. В результате проверки выяснилось, что животные погибли не от огнестрельных ранений или других травм. Туши сайгаков захоронены с соблюдением ветеринарных требований.

Напомним, в прошлом году на территории области насчитывалось более 70,2 тысячи сайгаков, или 70 процентов всего поголовья этих животных в Казахстане.

«В этом году подсчет сайгаков начнется с участием специалистов уже сегодня. Скоро мы узнаем, сколько у нас сайгаков», - сказал К.Кадешев.

 

 

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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