Более 80 туш сайгаков нашли в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Борсинском сельском округе Жанибекского района Западно-Казахстанской области найдены туши 83 сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областной инспекции Комитета по лесному хозяйству и животному миру Министерства сельского хозяйства РК Кайрат Кадешев, сотрудниками Уральского филиала производственного объединения «Охотзоопром» установлено, что сайгаки погибли не от болезни, а во время весеннего половодья. Все самки обнаружены в реке Ащыозек. В результате проверки выяснилось, что животные погибли не от огнестрельных ранений или других травм. Туши сайгаков захоронены с соблюдением ветеринарных требований.

Напомним, в прошлом году на территории области насчитывалось более 70,2 тысячи сайгаков, или 70 процентов всего поголовья этих животных в Казахстане.

«В этом году подсчет сайгаков начнется с участием специалистов уже сегодня. Скоро мы узнаем, сколько у нас сайгаков», - сказал К.Кадешев.