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Более 700 тонн продукции привезут на сельхозярмарку в Астану

Более 700 тонн продукции привезут на сельхозярмарку в Астану
16 Августа 2017 18:52 344

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 19-20 августа на парковочной зоне Дворца спорта «Казахстан» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка отечественных товаропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Для жителей и гостей столицы аграриями областей будет представлено порядка 766 тонн продукции, это Атырауская область - 14,5 тонны, Западно-Казахстанская - 38,5 тонны, Павлодарская - 435 тонн, Жамбылская - 278 тонн.

По ценам ниже рыночных будет реализовано мяса и мясопродуктов 83 тонны, молочной продукции - 17,5 тонны, овощей и фруктов - свыше 500 тонн, а также бакалейной продукции и т. д.

Ожидается, что ассортимент товаров составит более 100 наименований.

Мероприятие будет сопровождаться концертной программой творческих коллективов областей.

 

Ключевые слова: Астана, Сельское хозяйство,
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