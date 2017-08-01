Более 700 тонн продукции привезут на сельхозярмарку в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 19-20 августа на парковочной зоне Дворца спорта «Казахстан» состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка отечественных товаропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Для жителей и гостей столицы аграриями областей будет представлено порядка 766 тонн продукции, это Атырауская область - 14,5 тонны, Западно-Казахстанская - 38,5 тонны, Павлодарская - 435 тонн, Жамбылская - 278 тонн.



По ценам ниже рыночных будет реализовано мяса и мясопродуктов 83 тонны, молочной продукции - 17,5 тонны, овощей и фруктов - свыше 500 тонн, а также бакалейной продукции и т. д.



Ожидается, что ассортимент товаров составит более 100 наименований.



Мероприятие будет сопровождаться концертной программой творческих коллективов областей.