Более 700 новогодних желаний детей-инвалидов исполнили казахстанцы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Письма детей, оставленные на Елках желаний, получили отклик казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили корреспонденту в благотворительном фонде «Аяла», в этом году на елках желаний в рамках акции «Письмо Деду Морозу» было 722 письма, включая Астану и Иссык.
«Вручать мы начали в пятницу в Алматы в детской онкологии на Абая-Шарипова. Сегодня вручили подарки от казахстанцев для детей АРДИ (ассоциация родителей детей-инвалидов) - 150 штук и сейчас все еще продолжается утренник в Иссыке. Впереди утренники в Алматы и Астане», - рассказали в фонде «Аяла».
Благотворители добавили, что казахстанцы активно проявляли себя в роли Деда Мороза и практически все желания силами как спонсоров и меценатов, так и простых граждан, были исполнены.
Напомним, на елке желаний от благотворительного фонда «Аяла» дети с ограниченными возможностями оставляли свои письма деду морозу. Любой желающий мог выбрать конверт, прочитать письмо и вложить туда деньги на подарок ребенку. По итогам 5 лет существования проекта подарки от доброго волшебника получили свыше двух тысяч воспитанников интернатов и детских домов Алматы и Астаны.
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