Более 7 тысяч восточноказахстанских госслужащих пройдут аттестацию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более семи тысяч госслужащих в ВКО пройдут аттестацию, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО.

Масштабная проверка государственных служащих пройдет одновременно во всех регионах страны. Проверить планируют служащих корпуса «Б». К ним относятся представители министерств, работники акиматов, управлений и департаментов. Аттестация займет в общей сложности почти полгода: с января по июнь.

В департаменте акцентировали, что госслужащим предстоит пройти тестирование, которое призвано подтвердить их профессиональную компетенцию, и собеседование со специальной комиссией.

Освободят от испытания служащих предпенсионного возраста (женщин старше 56 лет, мужчин старше 61 года); одиноких матерей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов; беременных женщин и женщин, имеющих детей младше трех лет; сотрудников, которые находятся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком и служащих, принятых на работу менее года назад. Все эти категории работников, согласно Трудовому кодексу, не могут быть уволены за не пройденную аттестацию.

По итогам проверки госслужащих могут выдвинуть на вышестоящую должность, понизить или даже уволить.

Пройти аттестацию повторно при этом нельзя.