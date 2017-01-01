Более $67 тыс поступило на счет пострадавших в крушении Boeing в Кыргызстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 67,5 тысячи долларов поступило за сутки на открытый правительством Кыргызстана спецсчет помощи пострадавшим в результате падения турецкого грузового Boeing 747, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром в понедельник вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены свыше 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 16 детей. В больницах остаются 13 пострадавших. По распоряжению премьер-министра КР во вторник МЧС открыло спецсчет для аккумулирования средств, поступающих для помощи пострадавшим.

"По состоянию на 16:00 18 января на специальный счет МЧС Кыргызской Республики поступило 4 млн 657 тыс 724 сом 35 тыйын. На данный расчетный счет можно перечислять (средства) в любой валюте - сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие", - сообщает пресс-служба МЧС.

На счет помощи перечисляют свои однодневные зарплаты министерства и ведомства Кыргызстана, аппараты правительства и депутатский корпус страны, средства выделили также крупные предприятия и компании.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, после получения известия о трагедии в столице развернулось волонтерское движение по сбору помощи пострадавшим. За два дня жители столицы собрали более 9 тонн одежды и обуви, предметов гигиены и продуктов питания. В среду сбор гуманитарной помощи был официально прекращен.