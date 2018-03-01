Более 600 тыс га земель засеют весной в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Завершается подготовка к весенне-полевым работам в хозяйствах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Еркебулана Кулкеева, в этом году планируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 602,7 тыс га. Однако с учетом диверсификации эта цифра может увеличиться на 45 тыс га (в 2017 году возделываемая площадь сельхозземель составила 608,8 тыс. га).

За последние десять лет общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Жамбылской области выросла почти на 100 тыс га. В жамбылском сельхозведомстве отмечают, что в рамках диверсификации происходит увеличение площадей сахарной свеклы, масличных, овощебахчевых и кормовых культур, картофеля.

На 14% в этом году увеличат площади, занятые стратегической для региона культурой - сахарной свеклой. В 2017 году под свеклу было занято 9 тыс га, аграрии собрали более 120 тыс тонн корнеплодов. Урожайность минувшего года в среднем составила 228 центнеров с гектара. В этом году, с увеличение засеваемых площадей, аграриев нацеливают на получение до 200 тыс тонн урожая сахарной свеклы.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, на недавнем совещании глава региона Аскар Мырзахметов указал, что управление сельского хозяйства работает без учета утвержденных индикаторов, не контролирует уровень готовности районов к весенне-полевым работам. Вопросы вызывает также анализ качества и продуктивности семян. В Жамбылской области имеется 788 тыс га земель, пригодных для посева сельхозкультур, однако 15% из них не используются по назначению. Глава региона поручил исправить недочеты и быть полностью готовыми к проведению важнейшей посевной кампании.

Прошедшая в Жамбылской области весьма снежная зима и начавшаяся дождливая весна накопили на полях достаточный запас влаги. Теперь жамбылские аграрии надеются на получение хорошего урожая этого года.