Более 500 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы за три дня оперативно-профилактического мероприятия оштрафовала 523 водителя за неправильную парковку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экипажи дорожно-патрульной полиции ориентированы на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков. Таким образом, за три дня более 500 автолюбителей, припарковавшие свои машины с нарушением действующего законодательства, привлечены к административной ответственности, согласно нормам ст. 597 КРКобАП, предусматривающий штраф от 10 до 50 МРП», - сообщил начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы Жасулан Байкенов.



Кроме того, в полиции сообщили, что автотранспортные средства, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируются на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов.