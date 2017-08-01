Погода
Астана 21 °С
Алматы 24 °С
Курс валют
USD 332.68
EUR 389.40
RUB 5.60
CNY 49.85

Более 500 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Алматы

Более 500 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Алматы
18 Августа 2017 17:15 230

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы за три дня оперативно-профилактического мероприятия оштрафовала 523 водителя за неправильную парковку, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Экипажи дорожно-патрульной полиции ориентированы на выявление фактов стихийных парковок в местах, не предназначенных для этого, в зоне действия соответствующих дорожных знаков. Таким образом, за три дня более 500 автолюбителей, припарковавшие свои машины с нарушением действующего законодательства, привлечены к административной ответственности, согласно нормам ст. 597 КРКобАП, предусматривающий штраф от 10 до 50 МРП», - сообщил начальник местной полицейской службы ДВД города Алматы Жасулан Байкенов.

Кроме того, в полиции сообщили, что автотранспортные средства, владельцы которых при выявлении факта нарушения не будут находиться рядом со своим авто, транспортируются на специализированную штрафную стоянку с помощью эвакуаторов.

Ключевые слова: МВД РК, Алматы, Транспорт,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив