Более 50 человек эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошедшей ночью более 50 человек эвакуировали после ложного телефонного сообщения о заложенном в супермаркете взрывном устройстве, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Звонивший сообщил, что взрывное устройство заложено в супермаркете, расположенном на первом этаже жилого дома №28 по улице Кунанбаева. Прибывшие на место сотрудники провели эвакуацию более 50 человек персонала супермаркета и жильцов дома. При осмотре помещения супермаркета взрывного устройства обнаружено не было. Но на чердаке дома был задержан мужчина, 1989 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания о том, что это он и сделал ложное сообщение», -рассказала пресс-секретарь ДВД области Гульназира Мухтарова.

Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».