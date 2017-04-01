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Более 50 человек эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве в Атырау

Более 50 человек эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве в Атырау
11 Апреля 2017 15:09 174

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошедшей ночью более 50 человек   эвакуировали после ложного телефонного сообщения о заложенном в супермаркете взрывном устройстве, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Звонивший сообщил, что взрывное устройство заложено  в  супермаркете, расположенном на первом этаже жилого дома  №28 по улице Кунанбаева. Прибывшие на место сотрудники провели эвакуацию более 50 человек персонала супермаркета и жильцов дома. При осмотре помещения супермаркета взрывного устройства обнаружено не было. Но на чердаке дома  был задержан мужчина, 1989 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания о том, что это он и сделал ложное сообщение», -рассказала пресс-секретарь ДВД области Гульназира Мухтарова.

Проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

 

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: МВД РК, Атырауская область,
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