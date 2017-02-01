Более 5 тысяч иностранцев получили лечение в Казахстане за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в медорганизациях Казахстана увеличилось на 28% сравнении с предыдущим годом и составило 5 тысяч человек.

Как пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, медицинские услуги были оказаны гражданам таких стран ближнего и дальнего зарубежья, как Турция, Индия, Россия, Великобритания, США, Корея, Китай и другие.

Наиболее востребованы среди иностранных пациентов консультативно-диагностические, стационарные, нейрохирургические, кардиохирургические, травматологические услуги, трансплантология и другие.

«Если в первые годы в центр нейрохирургии по медицинскому туризму обращались единицы, то в прошлом году к нам приехало на лечение 35 иностранных пациентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Зарубежных пациентов, желающих пролечиться в нашей клинике, становится все больше. В общей сложности, за 8 лет в Национальном центре нейрохирургии прооперировано более 180 иностранцев», - сказал председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.

По его словам, Национальный центр нейрохирургии открыл доступ к международному рынку медицинского туризма благодаря сертификации по международным стандартам.

По данным Минздрава, в 2016 году в медицинских учреждениях Казахстана пролечено более 5000 иностранных граждан, что на 1377 (28%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в 2015 году - 3623, в 2014 году - 3206).

В настоящее время работа по развитию медицинского туризма проводится дочерними организациями корпоративного фонда «University Medical Center» (далее - UMC), где оказывается специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь. Сегодня все республиканские центры UMC, расположенных в городе Астана, имеют международный сертификат JCI и являются базами для оказания медицинских услуг иностранным гражданам.