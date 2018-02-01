Более 5 млн тенге выплатят родителям погибшей под каруселью девочки в Шахтинске
КАРАГАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Шахтинский городской суд Карагандинской области обязал КГКП «Барс», находящийся в ведении городского акимата, выплатить более 5 млн тенге в пользу родителей погибшей под каруселью Варвары Переседовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На балансе учреждения находится центральный парк, на территории которого в мае 2015 года погибла девочка.
«Взыскать с КГКП «Барс» в пользу Переседова Александра Владимировича и Переседовой Оксаны Владимировны материальный вред в размере 350 тыс тенге, затраты, оплаченные частному нотариусу в сумме 3 400 тенге, а также оплаченную госпошлину в размере 3500 тенге и 1135 тенге. Взыскать с КГКП «Барс» в пользу Переседова Александра Владимировича моральный вред в размере 2 млн 500 тыс тенге. Взыскать с КГКП «Барс» в пользу Переседовой Оксаны Владимировны моральный вред в размере 2 млн 500 тыс тенге», - говорится в постановлении суда.
Суд признал КГКП «Барс» виновным в том, что организация не обеспечила безопасность эксплуатации аттракциона и извлекала из этого прибыль.
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