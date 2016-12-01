Более 41 тысячи кубометров снега спущено в горах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На перегоне Ермаковка-Огневка железнодорожной трассы Усть-Каменогорск - Зыряновск спустили снежную лавину объемом 660 кубометров снежной массы, которая частично перекрыла при спуске прилегающую автотрассу.

Дорогу очистили, проезд обеспечен, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ».

Еще один спуск снежных лавин провели в двух зонах автотрассы Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное. «Сошло порядка 13 тысяч кубометров снега, которые полностью перекрыли дорогу. Всё расчистили без происшествий», - сообщили в департаменте по ЧС.

Как отметили специалисты двух ведомств (ДЧС и «Казселезащита»), снега очень много в этом году. С начала зимы они провели уже 15 профилактических взрывов, в результате которых было спущено 41 700 кубометров снежной массы.