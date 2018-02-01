Более 40 кооперативов по переработке сельхозпродукции появится в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развивать экспорт, запускать простаивающие предприятия, укрупнять мелкие крестьянские хозяйства, на базе которых создавать сельхозкооперативы - такие задачи ставит аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов перед руководителями профильных управлений и ведомств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Жамбылской области разработана специальная карта развития отраслей с указанием пошаговых действий, конкретных индикаторов и времени их достижения. Это план действий на ближайшую перспективу, охватывающий семь основных направлений аграрного сектора

«Дальнейшая работа в отраслях будет строиться по картам развития отраслей. План на ближайшую перспективу охватывает семь основных направлений аграрного сектора», - отметили в акимате.

По итогам 2017 года под сельскохозяйственные культуры в регионе отведено более 630,2 тысяч га, из которых 17,3% обработаны минеральными удобрениями. На территории области действуют 36 предприятий по переработке молока и мяса. Для увеличения объема перерабатываемой продукции в этом году планируется создать 24 сельскохозяйственных кооператива молочного и 17 - мясного направлений.

«В 2017 году по области созданы 146 сельскохозяйственных кооперативов, в том числе путем объединения личных подсобных хозяйств - 48, путем объединения мелких крестьянских хозяйств - 98. Созданные кооперативы в мясном и молочном направлениях произвели за год 2053 тонны мяса и более 32 тысяч тонн молока. На сегодня в области зарегистрировано 196 сельскохозяйственных кооперативов, в которых работают более 17 тысяч человек», - пояснили в управлении сельского хозяйства Жамбылской области.

В рамках новой актуализированной карты предстоит развивать и предпринимательство, которое должно стать основой экономики области. Это систематизация и развитие перерабатывающих производств, кредитование предпринимателей, эффективная реализация инвестиционных проектов.

«Объем продукции перерабатывающей промышленности по итогам 2017 года вырос на 1,6% процента, составив 254,9 млрд тенге. При этом создано 3,9 тысяч новых рабочих мест, налоговые поступления увеличились на 12%. В рамках карты развития предпринимательства сформирована база предприятий обрабатывающей промышленности из 330 производств. По последним данным, 84 предприятия приостановили свою деятельность. В целом удельный вес перерабатывающего сектора в экономике области составил 69,3%», - пояснили в акимате.

Глава региона Аскар Мырзахметов поручил руководителям управлений обратить внимание на ключевые аспекты - развитие экспортоориентированных предприятий, запуск простаивающих производств, укрупнение мелких крестьянских хозяйств и создание на их базе крупных сельхозкооперативов. Аким области пообещал держать на личном контроле выполнение индикаторов карт развития промышленности и сельского хозяйства.

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в минувшем году промышленными предприятиями области произведено промышленной продукции на 367,9 млрд тенге, индекс физического объема составил 101,8% (в стране 107,1%). В 2017 году реализовано 10 инвестпроектов на 13 млрд тенге, создано 716 новых рабочих мест

По информации управления сельского хозяйства, на поддержку агропромышленного комплекса в прошлом году было выделено и освоено 15,4 млрд тенге. Валовой выпуск сельхозпродукции составил 255,6 млрд тенге (105,5% к уровню 2016 года).