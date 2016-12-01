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Более 380 ледовых городков построили в СКО

Более 380 ледовых городков построили в СКО
26 Декабря 2016 18:05 139

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Об оформлении населенных пунктов к новогодним праздникам и установке ледовых городков говорили на аппаратном совещании  в акимате Северо-Казахстанской области.

Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Руководитель управления внутренней политики Асем Рахметова рассказала, что на центральных площадях и прилегающих территориях построены ледовые городки, установлены новогодние елки, световые гирлянды, снежные фигуры, сооружены детские горки. Всего по области построено 384 ледовых городка.

Более 380 ледовых городков построили в СКО  

Начальник местной полицейской службы Канат Айтбаев отметил, что уже сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в общественных местах, усиление дорожной безопасности. Занимаются полицейские выявлением нарушений правил ношения, хранения оружия, боеприпасов и несертифицированной пиротехнической продукции.

Более 380 ледовых городков построили в СКО  

Ерик Султанов поручил обеспечить безопасность проведения новогодних праздников в регионе на должном уровне.

В ходе аппаратного совещания обсудили подготовку и проведение отчетных встреч акимов. Руководитель аппарата акима области Мадияр Кожахмет подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, запланировано 656 отчетных встреч. В 2016 году в них приняли 56 480 человек. Североказахстанцы внесли  1951 предложение.

 

 

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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