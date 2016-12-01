Более 380 ледовых городков построили в СКО  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Об оформлении населенных пунктов к новогодним праздникам и установке ледовых городков говорили на аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области.

Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Руководитель управления внутренней политики Асем Рахметова рассказала, что на центральных площадях и прилегающих территориях построены ледовые городки, установлены новогодние елки, световые гирлянды, снежные фигуры, сооружены детские горки. Всего по области построено 384 ледовых городка.





Начальник местной полицейской службы Канат Айтбаев отметил, что уже сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в общественных местах, усиление дорожной безопасности. Занимаются полицейские выявлением нарушений правил ношения, хранения оружия, боеприпасов и несертифицированной пиротехнической продукции.





Ерик Султанов поручил обеспечить безопасность проведения новогодних праздников в регионе на должном уровне.

В ходе аппаратного совещания обсудили подготовку и проведение отчетных встреч акимов. Руководитель аппарата акима области Мадияр Кожахмет подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, запланировано 656 отчетных встреч. В 2016 году в них приняли 56 480 человек. Североказахстанцы внесли 1951 предложение.