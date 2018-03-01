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Более 350 казахстанцев погибли при пожарах в 2017 году

1 Марта 2018 11:46 611
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Более 350 казахстанцев погибли при пожарах в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин отчитался в ситуации с пожарами за прошедшие годы и текущий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в последние годы остается значительным. В 2017 году зарегистрировано более 15 тысяч пожаров, в них пострадало 816 человек, из которых 352 погибли», - сказал он на круглом столе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

По его словам, по республики функционируют порядка 422 пожарных депо.

«Наряду с недостаточным количеством пожарных депо (порядка 233 необходимо построить на территории РК), здания, построенные в 50-70 годах прошлого столетия, не отвечают требованиям строительных норм. Из общего числа пожарных депо 23 здания мы арендуем - 11 типовые, и 12 зданий приспособлены и не подходят для нормального несения службы», - подчеркнул Юрий Ильин.

Кроме  того, как отметил заместитель министра, в результате длительной эксплуатации, 23 здания пожарных депо находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Согласно заключениям специалистов из-за угрозы обрушения несущих конструкций, они подлежат сносу», - заключил он.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Статистика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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