Более 350 казахстанцев погибли при пожарах в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин отчитался в ситуации с пожарами за прошедшие годы и текущий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в последние годы остается значительным. В 2017 году зарегистрировано более 15 тысяч пожаров, в них пострадало 816 человек, из которых 352 погибли», - сказал он на круглом столе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

По его словам, по республики функционируют порядка 422 пожарных депо.

«Наряду с недостаточным количеством пожарных депо (порядка 233 необходимо построить на территории РК), здания, построенные в 50-70 годах прошлого столетия, не отвечают требованиям строительных норм. Из общего числа пожарных депо 23 здания мы арендуем - 11 типовые, и 12 зданий приспособлены и не подходят для нормального несения службы», - подчеркнул Юрий Ильин.

Кроме того, как отметил заместитель министра, в результате длительной эксплуатации, 23 здания пожарных депо находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Согласно заключениям специалистов из-за угрозы обрушения несущих конструкций, они подлежат сносу», - заключил он.