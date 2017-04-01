Более 30 км теплосетей планируют реконструировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Алматинские теплосети» подвели итоги завершенного отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам отопительного сезона число повреждений на теплосетях Алматы в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 7%, составив 1924 случая. Это на 146 повреждений меньше, чем в 2015 году (2070 повреждений).

При этом протяженность теплотрасс в этот период увеличилась на 28,4 км за счет приема на баланс предприятия вновь построенных и бесхозных коммунальных сетей, достигнув 1174,29 км, в том числе 261,66 км магистральных и 912, 63 км распределительных сетей.

«За счет увеличения объема реконструкции количество теплотрасс, находящихся в эксплуатации более 25 лет, снизилось на 2% и составило 736,57 км (62,7%). Сократить время на устранение повреждений стало возможным благодаря обновлению автопарка - в рамках реализации инновационной программы было обновлено 30% (62 единицы техники). В среднем время устранения повреждений по сравнению с 2015 годом сократилось на 12,34%», - сообщили в ТОО «Алматинские теплосети».

Также в АлТС сообщили, что в межотопительный период планируется реконструировать 32 км теплосетей, что почти в 3 раза больше, чем в 2016 году (11,97 км). Информация об улицах, где запланирована замена трубопроводов, и сроки проводимых работ будет предоставлена позже.

«В 2016 году АлТС удалось обеспечить порядка 1,5 тысяч потенциальных потребителей центральным теплоснабжением за счет аннулирования технических условий (ТУ) по объектам с нулевой динамикой исполнения ТУ, что позволило высвободить дополнительную тепловую нагрузку в размере 1,317 Гкал/ч», - проинформировали в пресс-службе компании.

Было выдано 267 технических условий на реконструкцию тепловых сетей и систем отопления. При участии акимата Алматы в ноябре 2016 года снят мораторий на выдачу технических условий в южной зоне централизованного теплоснабжения города, решен вопрос выдачи технических условий от Юго-Восточной районной котельной, работающей в условиях дефицита располагаемых мощностей.

Напомним, что с 11 апреля завершен отопительный сезон 2016-2017 в связи с достижением устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰С.

По результатам перерасчета за отопительный период 2016-2017 ТОО «Алматинские тепловые сети» вернет жителям Алматы 227,418 млн тенге. В соответствие с Правилами предоставления услуг по теплоснабжению эти средства поступят на счета потребителей до 1 июля текущего года.