Погода
Астана 6 °С
Алматы 12 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Более 3,5 млн тонн нефти переработали три НПЗ с начала года

Более 3,5 млн тонн нефти переработали три НПЗ с начала года
10 Апреля 2017 10:37 168

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 млн тонн нефти переработали три нефтеперерабатывающих завода в январе-марте 2017 года, сообщила пресс-служба АО «КМГ-переработка и маркетинг».

«ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» за январь-март 2017 года переработали 3 504 533 тонны нефти, что больше на 684 955 тонн аналогичного периода 2016 года,- говорится в сообщении. 

При этом автобензинов произведено 804 258 тонн (больше на 136 229 тонн аналогичного периода 2016 года), дизельного топлива 1 019 453 тонны (больше на 218 904 аналогичного периода 2016 года), авиакеросина 53 812 тонн (больше на 5593 тонн аналогичного периода 2016 года).

Напомним, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с 20 марта по 1 мая находится на плановом капитальном ремонте.

 

 

Ключевые слова: Энергетика,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив