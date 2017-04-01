Более 3,5 млн тонн нефти переработали три НПЗ с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 3,5 млн тонн нефти переработали три нефтеперерабатывающих завода в январе-марте 2017 года, сообщила пресс-служба АО «КМГ-переработка и маркетинг».

«ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» и ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» за январь-март 2017 года переработали 3 504 533 тонны нефти, что больше на 684 955 тонн аналогичного периода 2016 года,- говорится в сообщении.

При этом автобензинов произведено 804 258 тонн (больше на 136 229 тонн аналогичного периода 2016 года), дизельного топлива 1 019 453 тонны (больше на 218 904 аналогичного периода 2016 года), авиакеросина 53 812 тонн (больше на 5593 тонн аналогичного периода 2016 года).



Напомним, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с 20 марта по 1 мая находится на плановом капитальном ремонте.