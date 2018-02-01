Более $27 тысяч пытался вывезти кыргызстанец из Астаны в Стамбул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданин Кыргызстана пытался улететь в Турцию с незадекларированной денежной суммой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта «Астана» на рейсе сообщением «Астана - Стамбул» задержал 30-летнего гражданина Кыргызстана с незадекларированной денежной суммой - более 27 тысяч долларов США.

По факту задержания проинформированы взаимодействующие органы.

Фото: vox.com