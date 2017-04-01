Более 200 тысяч за автомат Калашникова предлагают полицейские в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области стартовала акция по выкупу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Принимают оружие по трем категориям: новое, бывшее в употреблении и непригодное для использования. За оружие первой категории можно получить 100% от рекомендуемой стоимости. Если это, например, новый автомат Калашникова, то сумма составит свыше 200 тысяч тенге. За травматический пистолет выплатят порядка 22 тысяч тенге. За оружие, бывшее в употреблении - 70% от рекомендуемой стоимости, и 30% выплачивается за оружие, относящееся к третьей категории. Сдать в правоохранительные органы за деньги можно также взрывчатые вещества, патроны, артиллерийские снаряды.

«В случае обнаружения на своих участках или в любом другом месте фугасных или артиллерийских снарядов, самостоятельно доставлять их в полицию запрещено. При транспортировке возможен взрыв. Нужно обратиться в ОВД, специалисты выедут на место и сами доставят снаряды», - сказал инспектор отделения по контролю за оборотом оружия Алишер Жармагамбетов.



Полицейские говорят, что процедура сдачи оружия несложная. Достаточно прийти с ним в отделение полиции, дать краткое пояснение, откуда оно у владельца. Комиссия проведет оценку, вынесет заключение о категории, после чего деньги будут перечислены на банковский счет владельца. Принятое оружие затем выводят из строя, чтобы выстрел из него не был возможным.



Заместитель начальника ДВД СКО Кайрат Оразалин рассказал, что акция проводится не первый раз. За последние три года североказахстанцы сдали более 1300 единиц оружия на сумму более 45 млн тенге.



«Результаты акций по выкупу оружия положительно отражаются на криминогенной обстановке в области. Отмечается устойчивая тенденция снижения преступлений и фактов браконьерства, совершенных с применением огнестрельного оружия. В целом по области на учете состоит 8695 владельцев оружия, обладающих 13151 единицей оружия», - сказал Кайрат Оразалин.



В этом году Северо-Казахстанской области на проведение акции по выкупу оружия выделено 10 млн тенге.