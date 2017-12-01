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Более 200 стройкомпаний Астаны оштрафовали за мусор
24 Декабря 2017 16:00 422
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сумму около 16 млн тенге оштрафованы строительные компании в Астане за нарушение правил благоустройства, передает медиацентр столичного акимата.
За 11 месяцев 2017 года столичными полицейскими к административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов привлечено 225 строительных компаний. Общая сумма наложенных штрафов составила 15,905 млн тенге.
Предприятия были наказаны за несвоевременную уборку и вывоз снега, наледи, мусора с прилегающих территорий, складирование строительных материалов за пределами строительного участка, отсутствие ограждений, пунктов мойки колес большегрузного автотранспорта и так далее.
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