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Более 200 стройкомпаний Астаны оштрафовали за мусор

24 Декабря 2017 16:00 422
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Более 200 стройкомпаний Астаны оштрафовали за мусор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сумму около 16 млн тенге оштрафованы строительные компании в Астане за нарушение правил благоустройства, передает медиацентр столичного акимата.

За 11 месяцев 2017 года столичными полицейскими к административной ответственности за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов привлечено 225 строительных компаний. Общая сумма наложенных штрафов составила 15,905 млн тенге.

Предприятия были наказаны за несвоевременную уборку и вывоз снега, наледи, мусора с прилегающих территорий, складирование строительных материалов за пределами строительного участка, отсутствие ограждений, пунктов мойки колес большегрузного автотранспорта и так далее.


Более 200 стройкомпаний Астаны оштрафовали за мусор 

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Ключевые слова: Астана, Акимат,
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Алмас Жумабаев
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