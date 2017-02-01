Более 200 человек эвакуировали из снежных заносов в Жамбылской области  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жуалынском районе Жамбылской области всю ночь проводились эвакуационные работы, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

«Так, с 6 часов вчера 3 февраля до 4 утра 4 февраля т в Жуалынском районе на перевале «Шакпак» по автодороге «Алматы-Ташкент» силами Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, РГП «Казахавтодор» эвакуировано 223 человека, 35 из которых - дети. Организована доставка граждан в пункт обогрева. Из снежных заносов вызволено 21 единицы техники. В снежном заносе остаются 24 автомобиля ( люди находятся в пункте обогрева). Пострадавших нет», - сообщил Иманкулов.









Погодные условия в данном районе остаются нестабильные, ветер не стихает, видимость нулевая.



«Перевал «Шакпак» а/д «Алматы-Ташкент» остается закрытым, в связи с чем нет возможности проезда из Жамбылской области в Южно-Казахстанскую область и обратно. В этой связи просим граждан воздержаться от выезда в дорогу до стабилизации погодных условий»,- заключил Иманкулов.





