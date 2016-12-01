Более 20 больных туберкулезом жамбылцев направлены на принудительное лечение

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Здоровая нация - здоровое общество» городской прокуратурой осуществляется выявление уклоняющихся от лечения лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Прокуратурой Тараза установлено, что больные открытой формой туберкулеза не желают лечиться в условиях стационара, повышая риск заражения здоровых людей, - пояснил прокурор города Тараза Бекзат Сеилханов. - По статистике по Казахстану выявлено 327 уклоняющихся от лечения лиц, которые должны быть изолированы, из них по Жамбылской области удалось направить 21 гражданина на принудительное лечение».

При этом отмечается, что два человека из Тараза до сих пор уклоняются от лечения в медицинской организации, по ним сейчас принимаются меры по госпитализации.

Прокуратурой Тараза разработаны проекты по улучшению обстановки в областном центре.

Это проект «Досудебное расследование - без ущерба государству», позволяющий минимизировать ущерб государству путем взыскания ущерба до принятия процессуального решения органами уголовного преследования. А также проект «На учет каждую бесхозную квартиру», по которому уже установлено 15 бесхозных квартир, передаваемых очередникам, отметил Бекзат Сеилханов.