Более 20 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 20 афтершоков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Восточно-Казахстанской области, сообщает Казахстанский национальный центр данных.

«4 апреля 2007 года в 21.07 минут по местному времени в Восточном Казахстане вблизи границы с Китаем произошло землетрясение. Его записали все станции сети мониторинга Института геофизических исследований, а также станции других организаций, представляющие в Центр свои данные в режиме реального времени. Сразу же после землетрясения начали поступать сведения об ощутимости главного толчка в ряде населенных пунктов Казахстана, а также на территории России», - говорится в сообщении.

Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Зайсан - 5-6 баллов, Урджар - 4 балла, Курчум - 4 балла, Усть-Каменогорск - 3-4 балла, поселок Маканчи -3 балла, город Бердск и город Бийск - 2 балла.

«За 2,5 часа до этого землетрясения примерно в том же районе произошло слабое землетрясение (форшок) с магнитудой 2,3. После землетрясения сразу же начались афтершоки, среди которых не было ощутимых толчков. За первые 9 часов по станциям ИГИ зафиксирован 21 слабый толчок, связанный с релаксацией напряжений в очаге этого сильного землетрясения», - указывается в сообщении.

Как отмечается, в этом районе последние сильные землетрясения произошли в 1990 году. Это три Зайсанских землетрясения. Первое наиболее сильное из них произошло 14 июня с магнитудой 6,6, затем второе 3 августа c магнитудой 6,1, третье 27 сентября с магнитудой 5,2. Первый толчок ощущался в ближайших к эпицентру населенных пунктах с интенсивностью 8 и 7 баллов.

В настоящее время в нашем Центре данных продолжается слежение за развитием процессов в очаге землетрясения 4 апреля 2017 года, ведется анализ афтершоков и контроль за сейсмичностью этого района.