Более 2 тысяч южноказахстанцев хотят переселиться в центр и на север страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 600 семей из Южно-Казахстанской области хотят переселиться в северные и центральные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве между ЮКО и четырьмя регионами выбытия; 672 семьи - 2 тысяч человек - изъявили желание на добровольное переселение в северные и центральные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места», - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, выступая на заседании Правительства РК.



Среди регионов прибытия: Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.



По ее словам, в ближайшие полтора месяца планируется провести такую же работу в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях.



«В целях повышения трудовой мобильности граждан постановлением Правительства определены четыре региона выбытия и семь регионов прибытия граждан. На текущий год квота внутренних переселенцев, включая оралманов, установлена в количестве 2,7 тысячи человек. Запланировано проведение межрегиональных ярмарок вакансий с участием работодателей регионов прибытия», - добавила она.