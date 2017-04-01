Погода
Астана 10 °С
Алматы 19 °С
Курс валют
USD 313.02
EUR 332.90
RUB 5.50
CNY 45.39

Более 2 тысяч южноказахстанцев хотят переселиться в центр и на север страны

Более 2 тысяч южноказахстанцев хотят переселиться в центр и на север страны
10 Апреля 2017 14:26 311

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 600 семей из Южно-Казахстанской области хотят переселиться в северные и центральные регионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве между ЮКО и четырьмя регионами выбытия; 672 семьи - 2 тысяч человек - изъявили желание на добровольное переселение в северные и центральные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места», - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, выступая на заседании Правительства РК.

Среди регионов прибытия: Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

По ее словам, в ближайшие полтора месяца планируется провести такую же работу в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях.

«В целях повышения трудовой мобильности граждан постановлением Правительства определены четыре региона выбытия и семь регионов прибытия граждан. На текущий год квота внутренних переселенцев, включая оралманов, установлена в количестве 2,7 тысячи человек. Запланировано проведение межрегиональных ярмарок вакансий с участием работодателей регионов прибытия», - добавила она.

Ключевые слова: Минтруда РК, КАЗМЕДИА, Минтруда РК, КАЗМЕДИА,
По теме
Loading...
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив