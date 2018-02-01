Более 2 млрд тенге направят на поддержку бизнес-проектов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в рамках реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в этом году заложены средства в объеме 2 млрд 103 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Иса Кудабеков.

Как сообщил руководитель ведомства, вот уже на протяжении последних трех лет ежегодный размер финансирования мероприятий в рамках «Дорожной Карты Бизнеса -2020» в Костанайской области превышает 2 млрд тенге, при этом ввиду быстрого освоения ежегодно запрашиваются дополнительные средства.

«К примеру, в 2017 году на реализацию программы в начале года было выделено 2 103,3 млн тенге, однако уже в сентябре 2017 года из областного бюджета дополнительно были выделены средства в размере 135,2 млн тенге. В целом, в 2017 на реализацию программы было выделено 2 млрд 238 млн тенге», - сообщил И. Кудабеков.

Большая часть из этих средств, в именно 2 млрд 15,6 млн тенге были направлены на субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, на частичное гарантирование кредитов - 192,9 млн тенге, на грантовое финансирование - 30,0 млн тенге.

В итоге в области в рамках программы было реализовано 298 бизнес-проектов.

«В этом году для реализации программы выделено 2 млрд 103,3 млн тенге. Также, большая часть из них - 1 млрд 988,3 млн тенге будет направлено на субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, на частичное гарантирование кредитов - 85 млн тенге, в также на грантовое финансирование - 30 млн тенге»,- пояснил Иса Кудабеков.

Глава ведомства также отметил, что, как и в прошлом году, в целях повышения эффективности реализации «Дорожной карты бизнеса - 2020» на текущий год для каждого города и района области запланированы целевые индикаторы по субсидированию части ставки вознаграждения и гарантированию по кредитам банков второго уровня в рамках программы.



В заключение руководитель ведомства обратился к руководству банков второго уровня и указал на необходимость максимального содействия предпринимателям при оформлении кредитов на реализацию бизнес-проектов в рамках программы.

Фото: verge.zp.ua