Более 160 тонн контрабандного концентрата драгметаллов задержали таможенники ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Таможенники Восточного Казахстана предотвратили вывоз из страны товара с высоким содержанием благородных металлов. Вес незаконного груза 164 тонны. По предварительным расчетам, рыночная стоимость 3 вагонов товара составила почти 35 миллионов тенге, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в инфоцентре региона.

В декларации на товары было указано, что в соседний Китай вывозится «Пиритный концентрат необожженный». Однако при проведении документального контроля у сотрудников таможенного поста «Өскемен ЦТО» возникли сомнения относительно происхождения концентрата. Совместно с сотрудниками Службы экономических расследований и Комитетом национальной безопасности была проведена определенная оперативная работа. Наряду с этим, были запрошены дополнительные документы, а также назначена таможенная экспертиза.

Результаты показали, что заявленный товар является продуктом металлургической переработки с высоким содержанием золота и серебра. Вывоз такого товара должен осуществляться только на основании лицензии, которого у предпримчивых экспортеров не было.

«Согласно контракту, злоумышленники заключили договор с КНР на поставку товара с высоким содержанием драгоценных металлов общим объемом 120 000 тонн. Ущерб государству мог составить около 25 миллардов тенге. Ведется следствие»,- сообщил Раиль Маратбаев, руководитель таможенного поста «Өскемен - ЦТО».

По предварительным расчетам, рыночная стоимость 3 вагонов товара составила почти 35 миллионов тенге. Возбуждено уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда в особо крупном размере».