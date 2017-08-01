Более 160 семей получили новые квартиры в Талдыкоргане 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане 168 семей - очередники и вкладчики «Жилстройсбербанка» получили новые квартиры, построенные по программе «Нұрлы жол». Ключи от новых квартир вручили аким области Амандык Баталов и председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.





«Одним из основных направлений политики Главы государства является обеспечение каждой семьи собственным жильем. В этом направлении в области, в том числе в Талдыкоргане ведется целенаправленная работа - активно строятся жилые дома, новые социальные и другие не менее важные объекты. Свидетельством тому - сегодняшнее вручение ключей. Искренне поздравляю всех вас с новосельем! Пусть в вашем новом доме всегда царит мир и благополучие», - отметил Амандык Баталов, поздравляя новоселов.

Также поздравляя талдыкорганцев, председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова заверила, что и в дальнейшем стороны намерены развивать сотрудничество по развитию строительства жилых домов.





В свою очередь от имени новосёлов выступили Бакыт Ахметова и Саида Саманова выразили благодарность Президенту страны за радость, подаренную их семьям.

В этот же день до начала церемония вручения ключей аким области и председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» подписали меморандум о сотрудничестве.





По словам Ибрагимовой, в рамках меморандума планируется до конца текущего года построить 48 жилых коттеджей по программе «Нұрлы жер». В ближайшие два года будет построено 600 коттеджей.

«В рамках государственной программы мы полностью обеспечиваем площадь будущего жилого массива всей необходимой инженерной инфраструктурой. Для нас очень важно обеспечение жильем каждого жителя области. И в дальнейшем будем увеличивать объемы строительства, для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул глава региона.





Необходимо отметить, что на сегодняшний день вкладчиками «Жилстройсбербанка в Алматинской области являются 43 тысячи человек. Это один из хороших показателей по республике.

Акционерным обществом «Жилстройсбербанк Казахстана» по программе «Развития регионов до 2020 года» в области построено 74,1 тыс. квадратных метров жилья. В том числе, по направлению «Жилье для всех категорий населения» построено 12 домов на 41,1тыс. квадратных метров или 609 квартир. А по направлению «Жилье для молодой семей» построено 7 домов на 33 тыс. квадратных метров или 593 квартиры.

В 2017 году по программе «Нұрлы жол» запланировано строительство 6 домов, из них 4 в Талдыкоргане.