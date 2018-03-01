Более 1500 рейсов отменены из-за шторма в Нью-Йорке
3 Марта 2018 12:37 734
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторм, обрушившийся на восточное побережье США, вызвал массовые задержки и отмены рейсов в аэропортах Нью-Йорка, сообщает CBS News.
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По данным агентства, в общей сложности более 1500 рейсов были отменены в трех главных аэропортах мегаполиса.
В данный момент аэропорты открыты для приема и выпуска воздушных судов.
По данным портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, в общей сложности 729 рейсов были отменены в аэропорту Ла-Гуардия, 547 - в Кеннеди и 509 - в Ньюарк Либерти.
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
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